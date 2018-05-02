Макрон пообіцяв покарати ініціаторів заворушень в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон засудив заворушення на першотравневій ході в Парижі і пообіцяв притягнути їх ініціаторів до відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт президента Франції.
“Я з усією твердістю засуджую насильство, яке трапилося під час першотравневої ходи. Ми зробимо усе для того, щоб ініціатори були знайдені та притягнуті до відповідальності за свої дії”, — зазначив у повідомленні політик.
Як повідомляв УНН, поліція в Парижі заарештувала близько 200 демонстрантів, які громили вітрини і підпалювали автомобілі під час щорічних травневих протестів. Профспілки заявили, що число мирних учасників маршу склало близько 55 тисяч осіб. Поліція, відповідно, нарахувала близько 20 тисяч.