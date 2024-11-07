Макрон на саммите с лидерами ЕС сделал заявление об интересах Европы в отношении россии
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на заседании Европейского политического сообщества. Он отметил единый интерес всех участников - не допустить победы россии.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в интересах всей Европы, чтобы москва не выиграла, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.
Детали
"В этом зале есть разные чувствительные моменты, но есть общий интерес, который мы все имеем: чтобы россия не выиграла", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пленарном заседании Европейского политического сообщества.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, что 27 стран-членов ЕС должны скоординировать стратегию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США ЕС должен действовать особенно единодушно. И что этот вопрос обсудят в Будапеште 7 ноября вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главами государств и правительств ЕС.