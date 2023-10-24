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Махинации при закупке продуктов для гумнаборов: подозревают чиновницу Криворожского городского совета

Киев • УНН

 • 123511 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением заведующей сектором государственных закупок Криворожского городского совета. Она завышала цены при закупке продуктов для гуманитарных наборов. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, пишет УНН.

Махинации при закупке продуктов для гумнаборов: подозревают чиновницу Криворожского городского совета

Цитата

“Женщина с целью получения неправомерной выгоды в пользу третьего лица осуществляла процедуру закупки гуманитарных наборов, а именно подсолнечного масла по значительно завышенным ценам. От противоправных действий пострадали граждане, которые из-за войны оставили свои дома и надеялись на получение помощи от государства”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, злоупотребляя служебным положением заведующая сектором государственных закупок потратила более 1,7 миллиона гривен из городского бюджета.

На основании собранных доказательств фигурантке было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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