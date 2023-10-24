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Махінації при закупівлі продуктів для гумнаборів: підозрюють посадовицю Криворізької міської ради

Київ • УНН

 • 123511 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем завідувачці сектору державних закупівель Криворізької міської ради. Вона завищувала ціни при закупівлі продуктів для гуманітарних наборів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, пише УНН.

Махінації при закупівлі продуктів для гумнаборів: підозрюють посадовицю Криворізької міської ради

Цитата

“Жінка з метою отримання неправомірної вигоди на користь третьої особи здійснювала процедуру закупівлі гуманітарних наборів, а саме соняшникової олії за значно завищеними цінами. Від протиправних дій постраждали громадяни, які через війну залишили свої домівки та сподівались на отримання допомоги від держави”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, зловживаючи службовим становищем завідувачка сектору державних закупівель витратила понад 1,7 мільйона гривень з міського бюджету.

На підставі зібраних доказів фігурантці було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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