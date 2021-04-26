МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной о ядерных объектах на оккупированных территориях Донбасса и Крыма

КИЕВ. 26 апреля. УНН. МАГАТЭ будет разговаривать только с Украиной по всем ядерным объектам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними. Об этом заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гроссе во время переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на МИД.