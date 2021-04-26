МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною про ядерні об’єкти на окупованих територіях Донбасу та Криму

За інформацією МЗС, сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об’єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до угоди між Україною і Агентством.

Цитата

“Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки визнає лише суверенітет нашої держави над ними”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Співрозмовники окремо обговорили можливості збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ, з особливим акцентом на забезпеченні рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Гендиректор МАГАТЕ також висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ ім. Марії Складовської-Кюрі.

Сторони обмінялися думками з низки питань міжнародного порядку денного і позитивно відзначили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ за широким спектром питань двосторонньої співпраці: від подолання пандемії COVID-19 в нашій державі до лікування онкологічних захворювань.

Міністр висловив вдячність МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Генеральний директор запевнив, що Агентство продовжуватиме цю успішну співпрацю і надалі.

Довідково

Очільник МАГАТЕ перебуває з робочим візитом в Україні вперше за 10 років. 26-27 квітня запланована його участь у заходах з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим та керівниками профільних установ і відомств України в сфері ядерної енергетики.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) — міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави.

Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році. Девіз МАГАТЕ — “Атом для миру і розвитку”. МАГАТЕ надає пріоритетну увагу співробітництву з Україною, зокрема у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. З 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн. дол. США на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.