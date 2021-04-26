26 квітня: день пам'яті жертв радіації та катастроф

Дати

Сьогодні відзначають Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф. У цей день, 26 квітня, у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, який спричинив соціально-екологічну катастрофу глобальних масштабів. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики (до вибуху на АЕС “Фукусіма-1”) як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Мільйони гектарів забруднених радіацією земель, лісів та водойм, втрата здоров’я сотень тисяч людей, чисельні людські жертви та зруйновані долі — все це, здається, мало б бути переконливим доказом того, що мова про безпеку атомної енергетики — не більше як міф, який може надто дорого коштувати всьому людству.

Крім того, щороку, 26 квітня, в пам’ять про події 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС відзначається День пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах.

Тоді в атмосферу було викинуто близько 190 тонн радіоактивних речовин. Небезпечні радіоактивні речовини виділялися в навколишнє середовище через пожежу, яка тривала майже два тижні. Населення Чорнобиля зазнало опромінення в 90 разів більше, ніж населення Хіросіми після вибуху атомної бомби. Вибух нагадував дуже потужну “брудну бомбу” — основним вражаючим фактором стало радіоактивне забруднення. Хмара, що утворилася від палаючого реактора, рознесла різні радіоактивні речовини, насамперед, радіонукліди йоду і цезію, по більшій частині Європи. Найбільші випадіння поблизу реактора спостерігалися на територіях, що належать Україні та Білорусі.

Навколо АЕС була створена 30-кілометрова зона відчуження. Більше 115 тис. людей евакуювали із зараженої території. Для ліквідації наслідків були мобілізовані значні ресурси, понад 600 тисяч осіб брали участь у ліквідації наслідків аварії.

Зокрема, 26 квітня як Міжнародний день інтелектуальної власності було встановлено у вересні 2000 на засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Відзначається щороку 26 квітня в день народження ВОІВ — організації, що сприяє охороні та розвиткові інтелектуальної власності у всьому світі.

Міжнародний день інтелектуальної власності надає можливість підкреслити значення інновацій у повсякденному житті людини та у вдосконаленні суспільства. Патенти, товарні знаки, авторське право та суміжні права як результати творчості та знань є потужними інструментами сприяння економічному та культурному розвитку.

Релігійні свята

26 квітня віряни відзначають Великий понеділок. Цей день Страсного тижня Великого посту. Страсний тиждень присвячений спогаду останніх днів земного життя Спасителя, його стражданням на Хресті, смерті й похованню.

Зокрема, православна церква 26 квітня також вшановує пам’ять мучениці Фомаїди Єгипетської. Вважається, що цього дня прокидаються бджоли. У народі день вважався сприятливим для збору медунки. Йти за квітками повинна була старша в сім’ї жінка. Потім із медунки готували цілющі відвари. Ще 26 квітня прийнято було молитися святій Фомаїді про позбавлення від блудного гріха.

Іменини

26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Артемон, Премислав, Фомаїда, Хома, Клета, Марія, Марцеліна, Морена, Мажена.