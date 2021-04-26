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26 апреля: день памяти жертв радиации и катастроф

26 апреля: день памяти жертв радиации и катастроф

Киев  •  УНН

 • 82831 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В этот день, 26 апреля, в мире отмечают Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день интеллектуальной собственности, а верующие отмечают Великий понедельник (начало страстной недели). Об этих и другие праздники пишет УНН.

Даты

Сегодня отмечают Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день, 26 апреля, в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, повлекший социально-экологическую катастрофу глобальных масштабов. Эта катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики (до взрыва на АЭС “Фукусима-1”) как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Миллионы гектаров загрязненных радиацией земель, лесов и водоемов, потеря здоровья сотен тысяч людей, многочисленные человеческие жертвы и разрушенные судьбы — все это, кажется, должно быть убедительным доказательством того, что речь о безопасности атомной энергетики — не более как миф, который может слишком дорого стоить всему человечеству.

Кроме того, ежегодно, 26 апреля, в память о событиях 26 апреля 1986 на Чернобыльской АЭС отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Тогда в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, который продолжался почти две недели. Населения Чернобыля подверглось облучению в 90 раз больше, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. Взрыв напоминал очень мощную “грязную бомбу” — основным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные радиоактивные вещества, прежде всего, радионуклиды йода и цезия, по большей части Европы. Наибольшие выпадения вблизи реактора наблюдались на территориях, принадлежащих Украине и Беларуси.

Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. Более 115 тыс. человек эвакуировали из зараженной территории. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

В частности, 26 апреля как Международный день интеллектуальной собственности был установлен в сентябре 2000 года на заседании Генеральной ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Отмечается ежегодно 26 апреля в день рождения ВОИС — организации, способствует охране и развитию интеллектуальной собственности во всем мире.

Международный день интеллектуальной собственности предоставляет возможность подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и в совершенствовании общества. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию.

Религиозные праздники

26 апреля верующие отмечают Великий понедельник. Этот день Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

В частности, православная Церкви 26 апреля также чтит память мученицы Фомаиды Египетской. Считается, что в этот день просыпаются пчелы. В народе день считался благоприятным для сбора медуницы. Следовать цветками должна была старше в семье женщина. Затем с медуницы готовили целебные отвары. Еще 26 апреля принято было молиться святой Фомаиды об избавлении от блудного греха.

Именины

26 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Артем, Артемон, Премислав, Фомаида, Фома, клети, Мария, Марцелина, Морена, Мажена.

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