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МАГАТЭ: Уровень радиации в Европе мог повыситься из-за реактора

МАГАТЭ: Уровень радиации в Европе мог повыситься из-за реактора

Киев  •  УНН

 • 16733 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Причиной повышения радиационного фона в Северной Европе на границе с Россией мог быть ядерный реактор, сообщило в пятницу, 3 июля, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Место расположения реактора пока не известно. Страны в этом регионе, в которых атомные станции, в том числе Россия, отрицают утечку радиации на их территориях, пишет DW, передает УНН.

Небольшое повышение уровня цезия и рутения “было очень низким и не создало никакого риска для здоровья людей и окружающей среды”, заверили в МАГАТЭ. Такие радиационные выбросы могут возникать во время работы или технического обслуживания реакторов.

На прошлой неделе утечка радиации обнаружили Эстония, Финляндия и Швеция. Руководитель лаборатории Центра радиационной безопасности Финляндии (STUK) Алекси Маттила также сообщил, что такие выбросы могут быть результатом нормальной работы электростанции. “Такие случаи выявляются, как правило, один или два раза в год, поэтому этот случай не является чем-то необычным”, — сказал он.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO) также отследила, как выбросы переместились по Северной Европе, и составила карту района, где это пятно могло возникнуть. Ни МАГАТЭ, ни CTBTO не имеют полномочий расследовать подобные инциденты, поскольку ядерная безопасность является национальным вопросом.

Повышенный уровень радиации был зафиксирован в конце июня в некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России. По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источник выбросов радиации расположен на западе России. Однако российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность чрезвычайных происшествий на российских АЭС.

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