МАГАТЕ: Рівень радіації в Європі міг підвищитися через реактор

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Причиною підвищення радіаційного фону у Північній Європі на кордоні з Росією міг бути ядерний реактор, повідомило у п’ятницю, 3 липня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Місце розташування реактора поки не відомо. Країни в цьому регіоні, в яких є атомні станції, в тому числі Росія, заперечують витік радіації на їхніх територіях, пише DW, передає УНН.

Невелике підвищення рівня цезію та рутенію “було дуже низьким і не створило жодного ризику для здоров’я людей та навколишнього середовища”, запевнили в МАГАТЕ. Такі радіаційні викиди можуть виникати під час роботи або технічного обслуговування реакторів.

Минулого тижня витік радіації виявили Естонія, Фінляндія та Швеція. Керівник лабораторії Центру радіаційної безпеки Фінляндії (STUK) Алексі Маттіла також повідомив, що такі викиди можуть бути результатом нормальної роботи електростанції. “Такі випадки виявляються, як правило, один або два рази на рік, тому цей випадок не є чимось незвичайним”, — сказав він.

Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO) також відстежила, як викиди перемістилися по Північній Європі, і склала карту району, де ця пляма могла виникнути. Ні МАГАТЕ, ані CTBTO не мають повноважень розслідувати подібні інциденти, оскільки ядерна безпека є національним питанням.

Підвищений рівень радіації був зафіксований наприкінці червня у деяких частинах Швеції, Фінляндії, Норвегії та Росії. За даними Національного інституту здоров’я і навколишнього середовища Нідерландів, джерело викидів радіації розташоване на заході Росії. Однак російський концерн Росенергоатом спростував ймовірність надзвичайних подій на російських АЕС.

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