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Кремль прокоментував повідомлення про підвищеня рівня радіації над Скандинавією

Київ • УНН

 • 17756 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Система радіаційного моніторингу Росії “не фіксувала будь-яких надзвичайних ситуацій”, заявив в п’ятницю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Таким чином він прокоментував повідомлення про підвищення рівня радіації над Північною Європою. “У Росії дуже досконала система моніторингу і будь-яких надзвичайних ситуацій не фіксувалося”, — сказав Пєсков.

Питання про те, чи фіксувалося саме підвищення рівня радіації, прес-секретар президента переадресував фахівцям. За його словами, нічого, що викликало б занепокоєння Кремля, в цій сфері немає. Пєсков також нагадав про заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що зафіксований рівень радіації не становить загрозу для населення.

26 червня Підготовча комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ПК ОДВЗЯВ) повідомила, що її міжнародна система моніторингу зафіксувала 22-23 червня над північно-східною частиною Європи перевищення концентрації ізотопів цезію-134, цезію-137 і рутенію-103. У МАГАТЕ при цьому підкреслили, що концентрації радіоактивних частинок, які спостерігаються в повітрі, дуже низькі і не становлять небезпеки для здоров’я людини і навколишнього середовища.

22/23 June 2020 року, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w / Nuclear fission @ higher [] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

У четвер в МАГАТЕ повідомили, що підвищення рівня радіації над Північною Європою може бути пов’язано з роботами на ядерному реакторі, а географічне положення викиду радіоізотопів ще не визначено.

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