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Кремль прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Скандинавией

Кремль прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Скандинавией

Киев  •  УНН

 • 17744 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Система радиационного мониторинга России “не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций”, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Таким образом он прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой. “В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось”, — сказал Песков.

Вопрос о том, фиксировалось ли само повышение уровня радиации, пресс-секретарь президента переадресовал специалистам. По его словам, ничего, что вызвало бы беспокойство Кремля, в этой сфере нет. Песков также напомнил о заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что зафиксированный уровень радиации не представляет угрозу для населения.

26 июня Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. В МАГАТЭ при этом подчеркнули, что наблюдаемые концентрации радиоактивных частиц в воздухе очень низки и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

В четверг в МАГАТЭ сообщили, что повышение уровня радиации над Северной Европой может быть связано с работами на ядерном реакторе, а географическое положение выброса радиоизотопов еще не определено.

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