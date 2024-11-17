КНДР может отправить 100 тысяч военных в поддержку россии в Украине - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 100870 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 116096 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 170079 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 157362 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 153939 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 140493 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 119664 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108059 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 143355 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107702 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за российского обстрела есть погибшие в железнодорожном депо на Днепропетровщине

Из-за российского обстрела есть погибшие в железнодорожном депо на Днепропетровщине

 • 22429 просмотра
КГВА: не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные графики отключения света

КГВА: не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные графики отключения света

 • 24836 просмотра
Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине

Санду решительно осудила массированные удары рф по Украине

 • 32381 просмотра
Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

Зеленский: «сегодня пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей»

 • 29028 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 55629 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 170079 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 129533 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 136871 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 143355 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 153604 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 55629 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 101831 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 101639 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 101321 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 96301 просмотра
Актуальное
КНДР может отправить 100 тысяч военных в поддержку россии в Украине - Bloomberg

КНДР может отправить 100 тысяч военных в поддержку россии в Украине - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 6424 просмотра

Read in English

По оценкам стран G20, Северная Корея может предоставить россии до 100 тысяч военных для войны в Украине. Уже сейчас в курской области находится более 10 тысяч северокорейских военных.

Северная Корея может развернуть до 100 тыс. военнослужащих для поддержки войны россии в Украине, если альянс между россией и КНДР продолжит углубляться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками, сделанными некоторыми странами "Группы 20", передает УНН.

Детали

Собеседники сообщили изданию, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки войны россии в Украине, если альянс между Пхеньяном и москвой продолжит углубляться.

Эксперты считают, что такое партнерство развивается. Они считают усиление военной поддержки вполне реальным, а в таком масштабе она может предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.

Bloomberg отмечает, что посол Украины в Южной Корее сделал подобную оценку в начале этого месяца. Дмитрий Пономаренко заявил в интервью "Голосу Америки", что Киев ожидает, что до 15 тыс. северокорейских военных, развернутых для участия в боевых действиях в курской области россии - и, возможно, в оккупированных районах восточной Украины - будут ротироваться каждые несколько месяцев.

Издание пишет, что Северная Корея уже отправила более 10 тыс. военных воевать вместе с армией Путина в курскую область россии. Взамен россия предоставляет деньги и помогает Северной Корее наращивать свой потенциал.

Напомним,

Разведка Южной Кореи подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины на стороне рф. Солдаты КНДР уже завершили развертывание в курской области и начали воевать.

россия учит Северную Корею современной войне: Зеленский встретился с главой МИД Японии16 нояб. 2024, 15:15 • 27532 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
golos-amerikiГолос Америки
bloomberg-lpBloomberg L.P.
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина