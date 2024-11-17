КНДР может отправить 100 тысяч военных в поддержку россии в Украине - Bloomberg
Киев • УНН
По оценкам стран G20, Северная Корея может предоставить россии до 100 тысяч военных для войны в Украине. Уже сейчас в курской области находится более 10 тысяч северокорейских военных.
Северная Корея может развернуть до 100 тыс. военнослужащих для поддержки войны россии в Украине, если альянс между россией и КНДР продолжит углубляться. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками, сделанными некоторыми странами "Группы 20", передает УНН.
Детали
Собеседники сообщили изданию, что Северная Корея может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки войны россии в Украине, если альянс между Пхеньяном и москвой продолжит углубляться.
Эксперты считают, что такое партнерство развивается. Они считают усиление военной поддержки вполне реальным, а в таком масштабе она может предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.
Bloomberg отмечает, что посол Украины в Южной Корее сделал подобную оценку в начале этого месяца. Дмитрий Пономаренко заявил в интервью "Голосу Америки", что Киев ожидает, что до 15 тыс. северокорейских военных, развернутых для участия в боевых действиях в курской области россии - и, возможно, в оккупированных районах восточной Украины - будут ротироваться каждые несколько месяцев.
Издание пишет, что Северная Корея уже отправила более 10 тыс. военных воевать вместе с армией Путина в курскую область россии. Взамен россия предоставляет деньги и помогает Северной Корее наращивать свой потенциал.
Напомним,
Разведка Южной Кореи подтвердила участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины на стороне рф. Солдаты КНДР уже завершили развертывание в курской области и начали воевать.
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