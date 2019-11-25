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МАГАТЭ проводит инспекцию на третьей очереди Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ проводит инспекцию на третьей очереди Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 11578 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В понедельник, 25 ноября, на 3-й очереди Чернобыльской атомной электростанции проводит инспекцию Международное агентство по атомной энергии. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, передает УНН.

"25 ноября 2019 года на 3-й очереди (блоки № 5 и № 6, строительство которых остановлено в 1986 году) Чернобыльской атомной электростанции проводится инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий", - говорится в сообщении.

Как отмечают в инспекции, проверка осуществляется инспекторами Агентства F. Hasi, D. Mancipe Jimenez, с участием представителей Госатомрегулирования: начальника Инспекции по ядерной и радиационной безопасности в зоне отчуждения - заместителя Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины, Юрия Чепурного, и главного специалиста - государственного инспектора Инспекции по ядерной безопасности в зоне отчуждения, Андрея Бачурина.

Инспекция проводится с целью проверки информации о конструкции объектов 3-й очереди Чернобыльской АЭС, которая была предоставлена Украиной, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в конце октября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что ЕБРР финансирует проекты по построению нового безопасного конфаймента и хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

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