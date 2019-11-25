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МАГАТЕ проводить інспекцію на третій черзі Чорнобильської АЕС

МАГАТЕ проводить інспекцію на третій черзі Чорнобильської АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У понеділок, 25 листопада, на 3-й черзі Чорнобильської атомної електростанції проводить інспекцію Міжнародне агентство з атомної енергії. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України, передає УНН.

“25 листопада 2019 року на 3-й черзі (блоки № 5 та № 6, будівництво яких зупинено у 1986 році) Чорнобильської атомної електростанції проводиться інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії у рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в інспекції, перевірка здійснюється інспекторами Агентства F. Hasi, D. Mancipe Jimenez, за участі представників Держатомрегулювання: начальника Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження — заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, Юрія Чепурного, та головного спеціаліста — державного інспектора Інспекції з ядерної безпеки в зоні відчуження, Андрія Бачуріна.

Інспекція проводиться з метою перевірки інформації про конструкцію об’єктів 3-ї черги Чорнобильської АЕС, яка була надана Україною, зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель повідомив, що ЄБРР фінансує проекти з побудови нового безпечного конфайменту та сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЧАЕС.

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