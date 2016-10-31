МАГАТЭ оценит ядерную инфраструктуру Казахстана

Возглавит делегацию директор отдела ядерной энергетики Департамента ядерной энергетики МАГАТЭ доктор Дохи Хан.

"Этот обзор будет фокусироваться на 19 различных сферах, это очень широкий обзор, и эти сферы практически покрывают все: и законодательную, и регуляторную базу, и вопросы безопасности, как физической, так и эксплуатационной, вопросы управления человеческими ресурсами, финансирования и тому подобное.

Цель этого обзора состоит в том, чтобы оценить статус инфраструктуры Казахстана", - подчеркнул доктор Дохи Хан.

При этом вице-министр энергетики Бакитжан ​​Джаксалиев проинформировал, что в мажилисе парламента состоится обсуждение законопроекта о ратификации соглашения с МАГАТЭ по созданию банка низкообогащенного урана на территории Казахстана.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Калашник, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.

При этом, в ВРУ призывыли к готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи.