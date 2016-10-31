МАГАТЭ оценит ядерную инфраструктуру Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Казахстане с 31 октября по 7 ноября будет работать Миссия по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR с участием представителей и экспертов МАГАТЭ. Об этом пишет Kapital.kz, передает УНН.
Возглавит делегацию директор отдела ядерной энергетики Департамента ядерной энергетики МАГАТЭ доктор Дохи Хан.
"Этот обзор будет фокусироваться на 19 различных сферах, это очень широкий обзор, и эти сферы практически покрывают все: и законодательную, и регуляторную базу, и вопросы безопасности, как физической, так и эксплуатационной, вопросы управления человеческими ресурсами, финансирования и тому подобное.
Цель этого обзора состоит в том, чтобы оценить статус инфраструктуры Казахстана", - подчеркнул доктор Дохи Хан.
При этом вице-министр энергетики Бакитжан Джаксалиев проинформировал, что в мажилисе парламента состоится обсуждение законопроекта о ратификации соглашения с МАГАТЭ по созданию банка низкообогащенного урана на территории Казахстана.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Калашник, наращивание объемов производства уранового концентрата позволит Украине экономить значительные средства.
При этом, в ВРУ призывыли к готовности упрощать доступ инвестора к области уранодобычи.