МАГАТЕ оцінить ядерну інфраструктуру Казахстану

Очолить делегацію директор відділу ядерної енергетики Департаменту ядерної енергетики МАГАТЕ доктор Дохи Хан.

“Цей огляд буде фокусуватися на 19 різних сферах, це дуже широкий огляд, і ці сфери практично покривають все: і законодавчу, і регуляторну базу, і питання безпеки, як фізичної, так і експлуатаційної, питання управління людськими ресурсами, фінансування тощо.

Мета цього огляду полягає в тому, щоб оцінити статус інфраструктури Казахстану”, — підкреслив доктор Дохи Хан.

При цьому віце-міністр енергетики Бакитжан ​​Джаксаліев поінформував, що в мажилісі Парламенту відбудеться обговорення законопроекту про ратифікацію угоди з МАГАТЕ по створенню банку низькозбагаченого урану на території Казахстану.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта А.Калашник, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.

При цьому, у ВРУ завили про готовність спрощувати доступ інвестора до галузі урановидобутку.