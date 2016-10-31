МАГАТЕ оцінить ядерну інфраструктуру Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Казахстані з 31 жовтня по 7 листопада працюватиме Місія з комплексного огляду ядерної інфраструктури INIR за участю представників та експертів МАГАТЕ. Про це пише Kapital.kz, передає УНН.
Очолить делегацію директор відділу ядерної енергетики Департаменту ядерної енергетики МАГАТЕ доктор Дохи Хан.
“Цей огляд буде фокусуватися на 19 різних сферах, це дуже широкий огляд, і ці сфери практично покривають все: і законодавчу, і регуляторну базу, і питання безпеки, як фізичної, так і експлуатаційної, питання управління людськими ресурсами, фінансування тощо.
Мета цього огляду полягає в тому, щоб оцінити статус інфраструктури Казахстану”, — підкреслив доктор Дохи Хан.
При цьому віце-міністр енергетики Бакитжан Джаксаліев поінформував, що в мажилісі Парламенту відбудеться обговорення законопроекту про ратифікацію угоди з МАГАТЕ по створенню банку низькозбагаченого урану на території Казахстану.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта А.Калашник, нарощування об’ємів виробництва уранового концентрату дозволить Україні економити значні кошти.
При цьому, у ВРУ завили про готовність спрощувати доступ інвестора до галузі урановидобутку.