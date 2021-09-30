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Мадрид снимает все ограничения Covid-19 для общественных заведений

Мадрид снимает все ограничения Covid-19 для общественных заведений

Киев  •  УНН

 • 18307 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. С понедельника, 4 октября, в Мадриде будет снято ограничение на количество посетителей ресторанов и развлекательных заведений. Новая мера будет применяться к барам, ресторанам, ночным клубам, кинотеатрам, театрам, многофункциональным помещениям и спортивным центрам. Об этом премьер Мадрида Исабель Диас Аюсо заявила во время интервью испанской телекомпании Telecinco, передает El Pais, информирует УНН.

Цитата

"С понедельника мы собираемся снять все ограничения на пропускную способность, и мы практически в шаге от того, что было до пандемии", - сказала Диас Аюсо.

Детали

Что касается использования масок для лица, Аюсо объявила, что они больше не будут требоваться на открытых площадках в ресторанах, если можно будет поддерживать безопасное расстояние. Представитель департамента здравоохранения Мадрида подтвердил, что маски для лица "по-прежнему (будут необходимы) в помещениях".

Дополнение

В Мадриде действуют самые мягкие ограничения из 17 регионов страны - даже при высоком уровне заболеваемости. Во время пятой волны Мадрид постоянно сообщал о наибольшем количестве выявленных случаев коронавируса. Его система здравоохранения также столкнулась с наибольшим давлением: с начала пандемии в Мадриде были госпитализированы 125 506 пациентов с Covid-19. Мадрид также сообщил о самом большом количестве погибших. Согласно официальным подсчетам Министерства здравоохранения, 16 094 человека в Мадриде умерли от Covid-19 - цифра, по оценкам Мадридского региона, составляет 25 321 человек.

Объявления Аюсо было сделано на следующий день после того, как министерство здравоохранения Испании и регионы, которые отвечают за свои системы здравоохранения, кампанию вакцинации против Covid-19 и ограничения, согласились позволить открыть стадионы на полную мощность с этих выходных в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

В среду министерство здравоохранения Испании сообщило, что 14-дневное кумулятивное число случаев коронавируса на 100 тысяч жителей упало до 60 - самый низкий показатель с июля 2020 года, когда оно составляло 57.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации несколько регионов объявили о планах ослабить ограничения на коронавирус в гостиничном секторе.

Власти Андалусии заявили, что в пятницу будут сняты ограничения на пропускную способность и часы работы общественных заведений.

Каталония объявила, что планирует вновь открыть ночные клубы после того, как будет введен сертификат Covid-19, который показывает, полностью ли вакцинирован носитель, имеет ли он отрицательный результат на Covid-19 или недавно был заражен вирусом.

А в среду региональное правительство в Эстремадуре также сняло все ограничения на часы работы и пропускную способность общественных заведений.

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