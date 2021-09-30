Мадрид снимает все ограничения Covid-19 для общественных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. С понедельника, 4 октября, в Мадриде будет снято ограничение на количество посетителей ресторанов и развлекательных заведений. Новая мера будет применяться к барам, ресторанам, ночным клубам, кинотеатрам, театрам, многофункциональным помещениям и спортивным центрам. Об этом премьер Мадрида Исабель Диас Аюсо заявила во время интервью испанской телекомпании Telecinco, передает El Pais, информирует УНН.
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"С понедельника мы собираемся снять все ограничения на пропускную способность, и мы практически в шаге от того, что было до пандемии", - сказала Диас Аюсо.
Детали
Что касается использования масок для лица, Аюсо объявила, что они больше не будут требоваться на открытых площадках в ресторанах, если можно будет поддерживать безопасное расстояние. Представитель департамента здравоохранения Мадрида подтвердил, что маски для лица "по-прежнему (будут необходимы) в помещениях".
Дополнение
В Мадриде действуют самые мягкие ограничения из 17 регионов страны - даже при высоком уровне заболеваемости. Во время пятой волны Мадрид постоянно сообщал о наибольшем количестве выявленных случаев коронавируса. Его система здравоохранения также столкнулась с наибольшим давлением: с начала пандемии в Мадриде были госпитализированы 125 506 пациентов с Covid-19. Мадрид также сообщил о самом большом количестве погибших. Согласно официальным подсчетам Министерства здравоохранения, 16 094 человека в Мадриде умерли от Covid-19 - цифра, по оценкам Мадридского региона, составляет 25 321 человек.
Объявления Аюсо было сделано на следующий день после того, как министерство здравоохранения Испании и регионы, которые отвечают за свои системы здравоохранения, кампанию вакцинации против Covid-19 и ограничения, согласились позволить открыть стадионы на полную мощность с этих выходных в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
В среду министерство здравоохранения Испании сообщило, что 14-дневное кумулятивное число случаев коронавируса на 100 тысяч жителей упало до 60 - самый низкий показатель с июля 2020 года, когда оно составляло 57.
По мере улучшения эпидемиологической ситуации несколько регионов объявили о планах ослабить ограничения на коронавирус в гостиничном секторе.
Власти Андалусии заявили, что в пятницу будут сняты ограничения на пропускную способность и часы работы общественных заведений.
Каталония объявила, что планирует вновь открыть ночные клубы после того, как будет введен сертификат Covid-19, который показывает, полностью ли вакцинирован носитель, имеет ли он отрицательный результат на Covid-19 или недавно был заражен вирусом.
А в среду региональное правительство в Эстремадуре также сняло все ограничения на часы работы и пропускную способность общественных заведений.