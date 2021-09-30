Мадрид знімає всі обмеження Covid-19 для громадських закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З понеділка, 4 жовтня, в Мадриді буде знято обмеження на кількість відвідувачів ресторанів і розважальних закладів. Новий захід буде застосовуватися до барів, ресторанів, нічних клубів, кінотеатрів, театрів, багатофункціональних приміщень і спортивних центрів. Про це прем'єр Мадрида Ісабель Діас Аюсо заявила під час інтерв'ю іспанській телекомпанії Telecinco, передає El Pais, інформує УНН.
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"З понеділка ми збираємося зняти всі обмеження на пропускну здатність, і ми практично за крок від того, що було до пандемії", - сказала Діас Аюсо.
Деталі
Що стосується використання масок для обличчя, Аюсо оголосила, що вони більше не будуть вимагатися на відкритих майданчиках в ресторанах, якщо можна буде підтримувати безпечну відстань. Представник департаменту охорони здоров'я Мадрида підтвердив, що маски для обличчя "як і раніше (будуть необхідні) в приміщеннях".
Доповнення
В Мадриді діють найм'якші обмеження з 17 регіонів країни - навіть при найвищому рівні захворюваності. Під час п'ятої хвилі Мадрид постійно повідомляв про найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу. Його система охорони здоров'я також зіткнулася з найбільшим тиском: з початку пандемії в Мадриді було госпіталізовано 125 506 пацієнтів з Covid-19. Мадрид також повідомив про найбільшу кількості загиблих. Згідно з офіційними підрахунками Міністерства охорони здоров'я, 16 094 людини в Мадриді померли від Covid-19 - цифра, за оцінками Мадридського регіону, становить 25 321 особа.
Оголошення Аюсо було зроблено на наступний день після того, як міністерство охорони здоров'я Іспанії і регіони, які відповідають за свої системи охорони здоров'я, кампанію вакцинації проти Covid-19 і обмеження, погодилися дозволити відкриті стадіони на повну потужність з цих вихідних у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
У середу міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що 14-денне кумулятивне число випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів впало до 60 - найнижчий показник з липня 2020 року, коли воно становило 57.
У міру поліпшення епідеміологічної ситуації кілька регіонів оголосили про плани послабити обмеження на коронавірус в готельному секторі.
Влада Андалусії заявили, що в п'ятницю будуть зняті обмеження на пропускну здатність і години роботи громадських закладів.
Каталонія оголосила, що планує знову відкрити нічні клуби після того, як буде введений сертифікат Covid-19, що показує, чи повністю вакцинований його носій, чи має він негативний результат на Covid-19 або недавно був заражений вірусом.
А в середу регіональний уряд в Естремадура також зняв всі обмеження на годинни роботи і пропускну здатність громадських закладів.