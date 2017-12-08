М.Шульц снова возглавил немецких социал-демократов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Немецкий политик Мартин Шульц был переизбран лидером Социал-демократической партии Германии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте партии, передает УНН.
Социал-демократическая партия Германии оставила старого руководителя Мартина Шульца. В поддержку Шульца проголосовало 81, 94% членов партии. Таким образом лидер в немецких социал-демократ не изменился.
Отмечается, что партийным заместителями в Шульца избранные - Малу Дрейер, Наташа Коган, Торстен Шефер-Гумбель, Олаф Шольц и Ральф Стегнер.
Напомним, председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц сделал заявление, в котором официально п огодився на предварительные переговоры с партией Меркель ХДС / ХСС . Если переговоры пройдут результативно, Германия может ожидать новое правительство.