М.Шульц снова возглавил немецких социал-демократов

Социал-демократическая партия Германии оставила старого руководителя Мартина Шульца. В поддержку Шульца проголосовало 81, 94% членов партии. Таким образом лидер в немецких социал-демократ не изменился.

Отмечается, что партийным заместителями в Шульца избранные - Малу Дрейер, Наташа Коган, Торстен Шефер-Гумбель, Олаф Шольц и Ральф Стегнер.

Напомним, председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц сделал заявление, в котором официально п огодився на предварительные переговоры с партией Меркель ХДС / ХСС . Если переговоры пройдут результативно, Германия может ожидать новое правительство.