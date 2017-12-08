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М.Шульц знову очолив німецьких соціал-демократів

М.Шульц знову очолив німецьких соціал-демократів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Німецький політик Мартін Шульц був переобраний лідером Соціал-демократичної партії Німеччини. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті партії, передає УНН. 

Соціал-демократична партія Німеччини залишила старого керівника Мартіна Шульца. В підтримку Шульца проголосувало 81, 94% членів партії. Таким чином лідер в німецьких соціал-демократ не змінився.

Зазначається, що партійними заступниками в Шульца обрані - Малу Дрейер, Наташа Коган, Торстен Шефер-Гумбель, Олаф Шольц та Ральф Стегнер. 

Нагадаємо, голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц зробив заяву, в якій офіційно погодився на попередні переговори з партією Меркель ХДС/ХСС. Якщо переговори пройдуть результативно, Німеччина може очікувати на новий уряд.

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