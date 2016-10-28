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15 марта, 19:03 • 116158 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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М.Шульц - П.Порошенко: в Европарламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев

М.Шульц - П.Порошенко: в Европарламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев

Киев • УНН

 • 8958 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Европейском парламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев. Об этом заявил Президент Европейского парламента Мартин Шульц во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, в рамках интенсивных консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.

Глава Украинского государства подчеркнул, что должны быть использованы все возможности для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В свою очередь Мартин Шульц подчеркнул, что Европейский парламент на стороне Украины, а также подтвердил, что в ЕП есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев.

Собеседники договорились продолжить контакты для эффективной координации усилий.

Ранее Глава Украинского государства также провел телефонные разговоры с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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