М.Шульц - П.Порошенко: в Европарламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Европейском парламенте есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев. Об этом заявил Президент Европейского парламента Мартин Шульц во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе Главы государства, в рамках интенсивных консультаций по ратификации Соглашения об ассоциации Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Парламента Мартином Шульцем.
Глава Украинского государства подчеркнул, что должны быть использованы все возможности для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
В свою очередь Мартин Шульц подчеркнул, что Европейский парламент на стороне Украины, а также подтвердил, что в ЕП есть большинство для предоставления безвизового режима для украинцев.
Собеседники договорились продолжить контакты для эффективной координации усилий.
Ранее Глава Украинского государства также провел телефонные разговоры с Президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.