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М.Шульц - П.Порошенку: в Європарламенті є більшість для надання безвізового режиму для українців

М.Шульц - П.Порошенку: в Європарламенті є більшість для надання безвізового режиму для українців

Київ • УНН

 • 8960 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Європейському парламенті є більшість для надання безвізового режиму для українців. На цьому наголосив Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц під час телефонної розмови із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Як повідомили у прес-службі Глави держави, у рамках інтенсивних консультацій щодо ратифікації Угоди про асоціацію Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.

Глава Української держави наголосив, що мають бути використані всі можливості для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У свою чергу Мартін Шульц підкреслив, що Європейський парламент на боці України, а також підтвердив, що в ЄП є більшість для надання безвізового режиму для українців.

Співрозмовники домовилася продовжити контакти для ефективної координації зусиль.

Раніше Глава Української держави також провів телефонні розмови з Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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