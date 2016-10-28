М.Шульц - П.Порошенку: в Європарламенті є більшість для надання безвізового режиму для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Європейському парламенті є більшість для надання безвізового режиму для українців. На цьому наголосив Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц під час телефонної розмови із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі Глави держави, у рамках інтенсивних консультацій щодо ратифікації Угоди про асоціацію Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.
Глава Української держави наголосив, що мають бути використані всі можливості для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
У свою чергу Мартін Шульц підкреслив, що Європейський парламент на боці України, а також підтвердив, що в ЄП є більшість для надання безвізового режиму для українців.
Співрозмовники домовилася продовжити контакти для ефективної координації зусиль.
Раніше Глава Української держави також провів телефонні розмови з Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.