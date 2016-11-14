М.Санду будет обжаловать результаты выборов президента Молдовы в Конституционном суде

"Я уважаю людей, которые голосовали за моего соперника. Но время покажет истинные намерения этого человека ... Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми ... Мы будем использовать все законные рычаги, чтобы уточнить каждый инцидент, и чтобы были рассмотрены все индивидуальные жалобы ... Конституционному суду будут предоставлены доказательства всех нарушений, допущенных в избирательном процессе ", - написала М.Санду.

Напомним, председатель Партии социалистов Игорь Додон выиграл выборы президента Молдовы .