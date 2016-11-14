М.Санду оскаржуватиме результати виборів президента Молдови у Конституційному суді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кандидат у президенти Молдови від партії “Дія і солідарність” Майя Санду заявила, що оскаржуватиме результати виборів президента Молдови у Конституційному Суді. Про це вона написала на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
“Я поважаю людей, які голосували за мого суперника. Але час покаже справжні наміри цієї людини... Ці вибори не були ні вільними, ні справедливими...Ми будемо використовувати всі законні важелі, щоб уточнити кожен інцидент, і щоб були розглянуті всі індивідуальні скарги... Конституційному суді будуть надані докази всіх порушень, допущених у виборчому процесі”, — написала М.Санду.
Нагадаємо, голова Партії соціалістів Ігор Додон виграв вибори президента Молдови.