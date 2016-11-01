Н.Мильчев признан лучшим спортсменом месяца в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По итогам спортивного октября, Национальный олимпийский комитет признал серебряного призера финала Кубка мира по стендовой стрельбе Николая Мильчева лучшим спортсменом месяца в Украине, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Высокого признания Олимпийский чемпион Игр-2000 и обладатель Олимпийского рекорда по стендовой стрельбе удостоен благодаря выступлению на соревнованиях в Риме, где были представлены лучшие по рейтингу 10 стрелков мира. Опытному 48-летнему украинскому спортсмену удалось занять второе место на пьедестале почета этого престижного турнира и пополнить свою коллекцию наград серебряной медалью.
Напомним, что на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Н.Мильчев остановился в шаге от медали, заняв 4 место.
Кроме того, Н.Мильчеву была доверена высокая честь и ответственная миссия нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Игр ХХХІ Олимпиады.
Справка: Национальный олимпийский комитет с 2005 года ежемесячно определяет лучшего спортсмена месяца в олимпийских видах программы.