Н.Мильчев признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Высокого признания Олимпийский чемпион Игр-2000 и обладатель Олимпийского рекорда по стендовой стрельбе удостоен благодаря выступлению на соревнованиях в Риме, где были представлены лучшие по рейтингу 10 стрелков мира. Опытному 48-летнему украинскому спортсмену удалось занять второе место на пьедестале почета этого престижного турнира и пополнить свою коллекцию наград серебряной медалью.

Напомним, что на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро Н.Мильчев остановился в шаге от медали, заняв 4 место.

Кроме того, Н.Мильчеву была доверена высокая честь и ответственная миссия нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Игр ХХХІ Олимпиады.

Справка: Национальный олимпийский комитет с 2005 года ежемесячно определяет лучшего спортсмена месяца в олимпийских видах программы.