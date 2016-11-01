М.Мільчева визнано найкращим спортсменом місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За підсумками спортивного жовтня, Національний олімпійський комітет визнав срібного призера фіналу Кубка світу зі стендової стрільби Миколу Мільчева найкращим спортсменом місяця в Україні, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Високого визнання Олімпійський чемпіон Ігор-2000 та володар Олімпійського рекорду зі стендової стрільби удостоєний завдяки виступу на змаганнях в Римі, де були представлені найкращі за рейтингом 10 стрілків світу. Досвідченому 48-річному українському спортсмену вдалося посісти другу сходинку на п'єдесталі пошани цього престижного турніру та поповнити свою колекцію нагород срібною медаллю.
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро М.Мільчев зупинився за крок від медалі, посівши 4 місце.
Окрім того, М.Мільчеву була довірена висока честь та відповідальна місія нести прапор України на урочистій церемонії відкриття Ігор ХХХІ Олімпіади.
Довідка УНН: Національний олімпійський комітет з 2005 року щомісяця визначає найкращого спортсмена місяця в олімпійських видах програми.