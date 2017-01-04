М.Ле Пен не хватает внешнеполитического опыта для оценки ситуации в Украине - нардеп

"Несмотря на то, что госпожа Ле Пен открыто финансируется и имеет кредитную линию от России, думаю что ей не хватает внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию в Украине и российскую политику на постсоветском пространстве", - написала И.Фриз.

Также нардеп сообщила, что готова организовать визит М.Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО.

"Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО для того, чтобы увидеть последствия "русского мира". Я убеждена, что госпожа Ле Пен, несмотря на трансляцию российской риторики в отношении Украины, является патриоткой Франции. И я убеждена в том, что благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику", - добавила нардеп.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу.