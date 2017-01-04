М.Ле Пен не хватает внешнеполитического опыта для оценки ситуации в Украине - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен не хватает внешнеполитического опыта для того, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась в Украине. Об этом на своей странице в Facebook отметила народный депутат, глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, передает УНН.
"Несмотря на то, что госпожа Ле Пен открыто финансируется и имеет кредитную линию от России, думаю что ей не хватает внешнеполитического опыта и информации для того, чтобы оценить ситуацию в Украине и российскую политику на постсоветском пространстве", - написала И.Фриз.
Также нардеп сообщила, что готова организовать визит М.Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО.
"Как член межпарламентской группы дружбы Украина-Франция, я готова организовать визит госпожи Ле Пен в Украину для того, чтобы она воочию увидела ситуацию в стране и осуществила визит на восток в зону АТО для того, чтобы увидеть последствия "русского мира". Я убеждена, что госпожа Ле Пен, несмотря на трансляцию российской риторики в отношении Украины, является патриоткой Франции. И я убеждена в том, что благодаря визиту в Украину она изменит свою риторику", - добавила нардеп.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу.