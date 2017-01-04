М.Ле Пен не вистачає зовнішньополітичного досвіду для оцінки ситуації в Україні - нардеп

“Незважаючи на те, що пані Ле Пен відкрито фінансується та має кредитну лінію від Росії, гадаю що їй не вистачає зовнішньополітичного досвіду та інформації для того, щоб оцінити ситуацію, що склалася в Україні та російську політику на пострадянському просторі”, — написала І.Фріз.

Також нардеп повідомила, що готова організувати візит М.Ле Пен в Україну для того, щоб вона на власні очі побачила ситуацію в країні та здійснила візит на схід в зону АТО.

“Як член міжпарламентської групи дружби Україна-Франція, я готова організувати візит пані Ле Пен в Україну для того, щоб вона на власні очі побачила ситуацію в країні та здійснила візит на схід в зону АТО для того, щоб побачити наслідки "руського миру“. Я переконана, що пані Ле Пен, незважаючи на трансляцію російської риторики щодо України, є патріоткою Франції. І я переконана в тому, що завдяки візиту в Україну вона змінить свою риторику”, — додала нардеп.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ лист щодо заборони в’їзду на територію України лідеру “Національного фронту”, кандидату у президенти Франції Марін Ле Пен і чекає від зовнішньополітичного відомства позиції щодо цього.