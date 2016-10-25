М.Ходорковский предложил Западу готовиться к "постпутинскому" периоду

Возможность модернизации страны вне реальной политической конкуренции, и без развитого гражданского общества М.Ходорковский исключает. Однако, по его словам, В.Путин совсем не заинтересован в осуществлении подобных изменений.

По мнению Н.Ходорковского, судьба России - быть вместе с Европой. И в связи с этим он предлагает западным политикам уже сегодня начать разработку долгосрочной российской стратегии на постпутинский период. Это могло бы помочь "вернуться к исторически обусловленному европейскому пути развития" России, считает он.

В разработке такой стратегии, уверен М.Ходорковский, особую роль могла бы сыграть Германия, которая хорошо знает Россию. Именно Берлин мог бы "заложить основу интересной и полезной дискуссии, в которой говорилось бы, в первую очередь, не о В.Путине и непредсказуемости его внешней политики, а о тех процессах, которые неизбежно произойдут в российском обществе и экономике страны".

Только в этом случае, уверен М.Ходорковский, Запад смог бы лучше, чем в 1991 году, подготовиться к предстоящим переменам в России.