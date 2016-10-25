М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду

ukru
"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
06:50 • 3230 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 13237 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33144 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62400 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76352 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145136 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206761 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193409 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213076 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197415 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.3 м/с
66 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 10026 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 9208 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 10504 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 5662 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 10444 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 13235 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 489775 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 323729 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 385628 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 497928 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126780 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186198 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128786 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163342 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186580 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду

М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду

Київ • УНН

 • 12263 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Колишній очільник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський впевнений, що президент Росії Володимир Путін буде “до нескінченності підвищувати ставки” в новій “холодні війні” з Заходом, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Можливість модернізації країни поза реальної політичної конкуренції та без розвиненого громадянського суспільства М.Ходорковський виключає. Однак, за його словами, В.Путін зовсім не зацікавлений у здійсненні подібних змін.

На думку М.Ходорковського, доля Росії — бути разом з Європою. І в зв’язку з цим він пропонує західним політикам вже сьогодні почати розробку довгострокової російської стратегії на постпутінський період. Це могло б допомогти “повернутися до історично зумовленого європейського шляху розвитку” Росії, вважає він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: М.Ходорковський збирається повернутись до Росії

У розробці такої стратегії, впевнений М.Ходорковський, особливу роль могла б зіграти Німеччина, яка добре знає Росію. Саме Берлін міг би “закласти основу цікавої і корисної дискусії, в якій йшлося б, в першу чергу, не про В.Путіна і непередбачуваність його зовнішньої політики, але про ті процеси, які неминуче стануться в російському суспільстві та економіці країни”.

Тільки в цьому випадку, упевнений М.Ходорковський, Захід зміг би краще, ніж в 1991 році, підготуватися до майбутніх змін в Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$83,048.60
Золото
$3,150.31
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,817.29