М.Ходорковський запропонував Заходу готуватися до "постпутінського" періоду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Колишній очільник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський впевнений, що президент Росії Володимир Путін буде “до нескінченності підвищувати ставки” в новій “холодні війні” з Заходом, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Можливість модернізації країни поза реальної політичної конкуренції та без розвиненого громадянського суспільства М.Ходорковський виключає. Однак, за його словами, В.Путін зовсім не зацікавлений у здійсненні подібних змін.
На думку М.Ходорковського, доля Росії — бути разом з Європою. І в зв’язку з цим він пропонує західним політикам вже сьогодні почати розробку довгострокової російської стратегії на постпутінський період. Це могло б допомогти “повернутися до історично зумовленого європейського шляху розвитку” Росії, вважає він.
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У розробці такої стратегії, впевнений М.Ходорковський, особливу роль могла б зіграти Німеччина, яка добре знає Росію. Саме Берлін міг би “закласти основу цікавої і корисної дискусії, в якій йшлося б, в першу чергу, не про В.Путіна і непередбачуваність його зовнішньої політики, але про ті процеси, які неминуче стануться в російському суспільстві та економіці країни”.
Тільки в цьому випадку, упевнений М.Ходорковський, Захід зміг би краще, ніж в 1991 році, підготуватися до майбутніх змін в Росії.