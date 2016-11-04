М.Фейгин вышел на одиночную акцию возле здания ФСБ в Москве

"... Марк Фейгин стал в поддержку Сущенко у здания ФСБ на Лубянке. Twitter ведут друзья. За ним приехали. Проверили документы. Размышляют", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.