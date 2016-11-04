М.Фейгін вийшов на одиночну акцію біля будівлі ФСБ у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Адвокат Марк Фейгін вийшов на одиночну акцію до стін ФСБ на Луб'янці. Про це йдеться в його Twitter, передає УНН.
"...Марк Фейгін став на підтримку Сущенка біля будівлі ФСБ на Луб'янці. Twitter ведуть друзі. За ним приїхали. Перевірили документи. Розмірковують", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.