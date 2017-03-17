Н.Джигурда поехал в "ДНР" и пропал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Российский актер Никита Джигурда после того, как накануне поехал в самопровозглашенную ДНР, не выходит на связь и не появился в пятницу на судебном заседании по делу о разводе, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Однако в "парламенте" республики СМИ сообщили, что Н.Джигурда покинул территорию самопровозглашенной "ДНР" 16 марта, на территории "республики" его пока нет.
"Никита Джигурда покинул территорию Донецкой народной республики вчера. Он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР его нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Н.Джигурду лишили "гражданства ДНР".