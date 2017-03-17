Н.Джигурда поехал в "ДНР" и пропал

Однако в "парламенте" республики СМИ сообщили, что Н.Джигурда покинул территорию самопровозглашенной "ДНР" 16 марта, на территории "республики" его пока нет.

"Никита Джигурда покинул территорию Донецкой народной республики вчера. Он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР его нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Н.Джигурду лишили "гражданства ДНР".