М.Джигурда поїхав до “ДНР” та зник

Однак в “парламенті” республіки ЗМІ повідомили, що М.Джигурда покинув територію самопроголошеної “ДНР” 16 березня, на території “республіки” його наразі немає.

“Микита Джигурда покинув територію Донецької народної республіки вчора. Він виїхав через прикордонний пункт Успенка. На території ДНР його немає”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, М.Джигурду позбавили “громадянства ДНР”.