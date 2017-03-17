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М.Джигурда поїхав до “ДНР” та зник

М.Джигурда поїхав до “ДНР” та зник

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Російський актор Микита Джигурда після того, як напередодні поїхав до самопроголошеної ДНР, не виходить на зв’язок і не з’явився у п’ятницю на судове засідання у справі про розлучення, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".

Однак в “парламенті” республіки ЗМІ повідомили, що М.Джигурда покинув територію самопроголошеної “ДНР” 16 березня, на території “республіки” його наразі немає.

“Микита Джигурда покинув територію Донецької народної республіки вчора. Він виїхав через прикордонний пункт Успенка. На території ДНР його немає”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, М.Джигурду позбавили “громадянства ДНР”.

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