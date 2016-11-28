Н.Азаров в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года встречался с В.Путиным - прокурор

"18 февраля 2014 года Н.Азаров вместе со своим сыном и работником УГО Масютой вылетели в Санкт-Петербург. И в РФ в ночь с 18 на 19 февраля Азаров встретился с Путиным", - сказал прокурор.

В свою очередь В.Янукович сказал, что ему об этом ничего не известно.