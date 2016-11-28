М.Азаров у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року зустрічався з В.Путіним - прокурор

“18 лютого 2014 року Азаров разом зі своїм сином та працівником УДО Масютою вилетіли до Санкт-Петербурга. І у РФ у ніч з 18 на 19 лютого Азаров мав зустріч з Путіним”, — сказав прокурор.

У свою чергу В.Янукович сказав, що йому про це нічого не відомо.