М.Азаров у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року зустрічався з В.Путіним - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров зустрічався з президетом Росії Володимиром Путіним з 18 на 19 лютого у Російській Федерації. Про це сказав прокурор Олексій Донський під час допиту екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“18 лютого 2014 року Азаров разом зі своїм сином та працівником УДО Масютою вилетіли до Санкт-Петербурга. І у РФ у ніч з 18 на 19 лютого Азаров мав зустріч з Путіним”, — сказав прокурор.
У свою чергу В.Янукович сказав, що йому про це нічого не відомо.