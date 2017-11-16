Люксембург предоставит 3 млн евро на усиление базы НАТО в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Подписанный на этой неделе Латвией и Люксембургом меморандум о взаимопонимании предусматривает, что Люксембург предоставит три миллиона евро на усиление военной базы в Адажи, которая находится в Латвии. Об этом в эфире LTV сообщил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Министр отметил, что подписанный меморандум взаимопонимания, согласно которому будут предоставлены три миллиона евро для Адажской базы - это добровольный вклад Люксембурга в качестве государственной поддержки для расширения присутствия НАТО в Латвии.
"Однозначно таким поступком укрепится сотрудничество Латвии и Люксембурга, о чем было достигнуто соглашение в феврале этого года. Конечно, я доволен, что в результате такого сотрудничества нам оказывется поддержка — она будет направлена на развитие казарм военной базы в Адажи", — отметил министр.
Как сообщал УНН, в Латвию прибыла канадская военная техника.