Люксембург предоставит 3 млн евро на усиление базы НАТО в Латвии

Министр отметил, что подписанный меморандум взаимопонимания, согласно которому будут предоставлены три миллиона евро для Адажской базы - это добровольный вклад Люксембурга в качестве государственной поддержки для расширения присутствия НАТО в Латвии.

"Однозначно таким поступком укрепится сотрудничество Латвии и Люксембурга, о чем было достигнуто соглашение в феврале этого года. Конечно, я доволен, что в результате такого сотрудничества нам оказывется поддержка — она будет направлена на развитие казарм военной базы в Адажи", — отметил министр.

Как сообщал УНН, в Латвию прибыла канадская военная техника.