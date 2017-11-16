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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 32097 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49042 просмотра

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13:14 • 44917 просмотра

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Люксембург предоставит 3 млн евро на усиление базы НАТО в Латвии

Люксембург предоставит 3 млн евро на усиление базы НАТО в Латвии

Киев  •  УНН

 • 9244 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Подписанный на этой неделе Латвией и Люксембургом меморандум о взаимопонимании предусматривает, что Люксембург предоставит три миллиона евро на усиление военной базы в Адажи, которая находится в Латвии. Об этом в эфире LTV сообщил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Министр отметил, что подписанный меморандум взаимопонимания, согласно которому будут предоставлены три миллиона евро для Адажской базы - это добровольный вклад Люксембурга в качестве государственной поддержки для расширения присутствия НАТО в Латвии.

"Однозначно таким поступком укрепится сотрудничество Латвии и Люксембурга, о чем было достигнуто соглашение в феврале этого года. Конечно, я доволен, что в результате такого сотрудничества нам оказывется поддержка — она будет направлена на развитие казарм военной базы в Адажи", — отметил министр.

Как сообщал УНН, в Латвию прибыла канадская военная техника.

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