Люксембург надасть 3 млн євро на посилення бази НАТО в Латвії

Міністр зазначив, що підписаний меморандум взаєморозуміння, згідно з яким будуть надані три мільйони євро для Адажской бази - це добровільний внесок Люксембургу в якості державної підтримки для розширення присутності НАТО в Латвії.

"Однозначно таким вчинком зміцниться співробітництво Латвії та Люксембургу, про що було досягнуто згоди в лютому цього року. Звичайно, я задоволений, що в результаті такої співпраці нам надається підтримка - вона буде спрямована на розвиток казарм військової бази в Адажі", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, в Латвію прибула канадська військова техніка .