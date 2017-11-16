Люксембург надасть 3 млн євро на посилення бази НАТО в Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Підписаний на цьому тижні Латвією і Люксембургом меморандум про взаєморозуміння передбачає, що Люксембург надасть три мільйони євро на посилення військової бази в Адажі, яка знаходиться в Латвії. Про це в ефірі LTV повідомив міністр оборони Латвії Раймондс Раймондс Берґманіс, передає УНН з посиланням на Delfi.
Міністр зазначив, що підписаний меморандум взаєморозуміння, згідно з яким будуть надані три мільйони євро для Адажской бази - це добровільний внесок Люксембургу в якості державної підтримки для розширення присутності НАТО в Латвії.
"Однозначно таким вчинком зміцниться співробітництво Латвії та Люксембургу, про що було досягнуто згоди в лютому цього року. Звичайно, я задоволений, що в результаті такої співпраці нам надається підтримка - вона буде спрямована на розвиток казарм військової бази в Адажі", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, в Латвію прибула канадська військова техніка .