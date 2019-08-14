Человек погиб, шестеро пропали без вести из-за оползня в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Один человек погиб, еще шестеро пропали без вести в результате оползня, который произошел около 3:00 ночи со вторника на среду в Китае. Об этом со ссылкой на данные спасателей сообщает Xinhua, передает УНН.
Во время оползня грязь и камни общим объемом 70 тыс. куб. м обрушились на деревню Сывань на юго-западе Китае.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Местные власти эвакуировали жителей в безопасные места.
Напомним, из-за оползня в Мьянме погибли более 60 человек.