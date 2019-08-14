Людина загинула, шестеро зникли безвісти через зсув ґрунту в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Одна людина загинула, ще шестеро зникли безвісти в результаті зсуву ґрунту, який стався близько 3:00 ночі з вівторка на середу в Китаї. Про це з посиланням на дані рятувальників повідомляє Xinhua, передає УНН.
Під час зсуву бруд і каміння загальним обсягом 70 тис. куб. м обрушилися на село Сивань на південному заході Китаї.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Місцева влада евакуювала жителів у безпечні місця.
Нагадаємо, через зсув ґрунту в М'янмі загинули понад 60 осіб.