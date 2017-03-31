Люди рассказали, нужно ли Украине летальное оружие - опрос

Украинцы считают, что после того, как Украина сдала ядерное вооружение, она стала уязвимым государством. Поэтому теперь ей нужны инструменты, чтобы завершить войну на востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летальная оружие для Украины от США остается под вопросом

"В 94-м году Украина подписала документ о сдаче ядерного оружия. Мы сдали ядерное оружие, и послушали, что нас будут защищать, а теперь оказалось, что мы никому не нужны", - комментирует ситуацию киевлянин Владимир.

Также участники опроса высказали мнение, что Украина сегодня - страна с достаточно мощным военным потенциалом и не нуждается в помощи от США.

"На самом деле, не факт, что это произойдет. Но, я считаю, что Украина может сама восстанавливать это оружие", - рассказал Олег.