Люди рассказали, нужно ли Украине летальное оружие - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Ранее сенатор США от штата Аризона Джон Маккейн призвал американское правительство направить в Украину летальное оружие. За такое решение проголосовали 15 сенаторов. Корреспондент УНН решил спросить у людей, нужна ли Украине поставка летального оружия.
Украинцы считают, что после того, как Украина сдала ядерное вооружение, она стала уязвимым государством. Поэтому теперь ей нужны инструменты, чтобы завершить войну на востоке.
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"В 94-м году Украина подписала документ о сдаче ядерного оружия. Мы сдали ядерное оружие, и послушали, что нас будут защищать, а теперь оказалось, что мы никому не нужны", - комментирует ситуацию киевлянин Владимир.
Также участники опроса высказали мнение, что Украина сегодня - страна с достаточно мощным военным потенциалом и не нуждается в помощи от США.
"На самом деле, не факт, что это произойдет. Но, я считаю, что Украина может сама восстанавливать это оружие", - рассказал Олег.