Люди розповіли, чи потрібна Україні летальна зброя - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Раніше сенатор США від штату Арізона Джон Маккейн закликав американський уряд направити до України летальну зброю. За таке рішення проголосували 15 сенаторів. Кореспондент УНН вирішив запитати в людей, чи потрібна Україні поставка летального озброєння.
Українці вважають, що після того, як Україна здала ядерне озброєння, вона стала вразливою державою. Тому тепер їй потрібні інструменти, щоб завершити війну на сході.
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“У 94-му році Україна підписала документ про здачу ядерної зброї. Ми здали ядерну зброю, і послухали, що нас будуть захищати, а тепер виявилося, що ми нікому не потрібні”, - коментує ситуацію киянин Володимир.
Також учасники опитування висловили думку, що Україна сьогодні - країна з досить потужним воєнним потенціалом і не потребує допомоги від США.
“Насправді, не факт, що це відбудеться. Але, я вважаю, що Україна може сама відбудовувати цю зброю”, - розповів Олег.