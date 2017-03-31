Люди розповіли, чи потрібна Україні летальна зброя - опитування

Українці вважають, що після того, як Україна здала ядерне озброєння, вона стала вразливою державою. Тому тепер їй потрібні інструменти, щоб завершити війну на сході.

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“У 94-му році Україна підписала документ про здачу ядерної зброї. Ми здали ядерну зброю, і послухали, що нас будуть захищати, а тепер виявилося, що ми нікому не потрібні”, - коментує ситуацію киянин Володимир.

Також учасники опитування висловили думку, що Україна сьогодні - країна з досить потужним воєнним потенціалом і не потребує допомоги від США.

“Насправді, не факт, що це відбудеться. Але, я вважаю, що Україна може сама відбудовувати цю зброю”, - розповів Олег.