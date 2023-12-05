Люди боятся выйти из дома: в оккупированном Мариуполе катастрофическая ситуация с бездомными собаками

В оккупированном россиянами Мариуполе катастрофическая ситуация с бездомными собаками. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что количество животных увеличилось из-за того, что их хозяева погибли или выехали из блокады.

Зато оккупанты разрушили профильное коммунальное предприятие "Счастливые животные", которое занималось стерилизацией и вакцинацией собак. Никакой системной работы оккупанты, чтобы решить вопрос с бездомными животным, не проводили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации

Теперь жители города в местных чатах сообщают о многочисленных стаях бездомных собак в разных районах города. Кое-где горожане боятся гулять возле собственных домов.

В Мариупольском горсовете также обнародовали видео, из оккупированного россиянами города, на котором прямо посреди улицы бродит стая бездомных собак.

Дополнение

В ведомстве отмечают, что оккупационная администрация не принимает никаких действий, чтобы решить этот вопрос. Россияне лишь несколько раз проводили массовые отравления животных, но проблему это не решило.

Напомним

Накануне зимы сотни домов в Мариуполе остались без отопления, поскольку оккупанты не финансируют замену труб, из-за чего жители вынуждены терпеть холод и сталкиваться с такими проблемами, как плесень в своих домах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через временно оккупированный Мариуполь фиксируют переброску десятков грузовиков с БК - Андрющенко