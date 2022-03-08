Людей морят голодом и холодом в подвалах, держа в качестве заложников: международное сообщество призвали остановить гуманитарный кризис возле Киева

ukru
19:03 • 72127 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116628 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110995 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105696 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 90269 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90648 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79566 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 114955 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123495 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126701 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 79369 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 84288 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 98644 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 46237 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 109541 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 114957 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115564 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254625 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284165 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220671 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101690 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123495 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109006 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126438 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128609 просмотра
Актуальное
Людей морят голодом и холодом в подвалах, держа в качестве заложников: международное сообщество призвали остановить гуманитарный кризис возле Киева

Людей морят голодом и холодом в подвалах, держа в качестве заложников: международное сообщество призвали остановить гуманитарный кризис возле Киева

Киев • УНН

 • 127296 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В Ирпене и в соседних городах и селах - гуманитарная катастрофа. Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников. Призываем все международное сообщество приложить усилия для спасения мирного населения от гибели. Об этом говорится в обращении экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка, которое распространил действующий мэр Александр Маркушин и Министерство внутренних дел в Facebook, передает УНН.

Детали

"В Ирпене и в соседних городах и селах - гуманитарная катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка - войска РФ, не позволяют местным жителям выходить из дома. Время от времени человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. За Ирпень ведутся бои", - написал Карплюк.

Он отметил, что войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. Мэру Ирпеня оккупанты угрожали убийством и требовали сдать Ирпень. Но Ирпень не сдается.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

7 марта в Буче был взорван институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловка-Рубежовки.

Цитата

"Во всем Приирпенье - трупы в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи.

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже является эпицентром гуманитарной катастрофы.

Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и дальнейшей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучье.

В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь! Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников. Призываем все международное сообщество приложить усилия для спасения мирного населения от гибели", - резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ирпене продолжается эвакуация населения под обстрелами оккупантов: помощь оказана почти 3 тысячам гражданских

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы