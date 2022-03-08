Людей морят голодом и холодом в подвалах, держа в качестве заложников: международное сообщество призвали остановить гуманитарный кризис возле Киева

Детали

"В Ирпене и в соседних городах и селах - гуманитарная катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забучье и Михайловка-Рубежовка - войска РФ, не позволяют местным жителям выходить из дома. Время от времени человеческие дома обстреливаются оккупантами из разных видов оружия. За Ирпень ведутся бои", - написал Карплюк.

Он отметил, что войска РФ разбомбили Ирпенскую городскую поликлинику и новый медицинский центр, медперсонал и некоторую медицинскую технику удалось эвакуировать. Часть медикаментов и ранее ввезенной гуманитарки захватили оккупанты. Мэру Ирпеня оккупанты угрожали убийством и требовали сдать Ирпень. Но Ирпень не сдается.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах отсутствует мобильная связь, свет, водоснабжение. Из-за пожаров во многих микрорайонах пришлось отключить газоснабжение.

7 марта в Буче был взорван институт стекловолокна. Испарения ацетона и других химических веществ черным дымом поднялись в небо в сторону Ирпеня и Михайловка-Рубежовки.

Цитата

"Во всем Приирпенье - трупы в подвалах и на улицах, оккупанты не позволяют забирать тела даже "Красному кресту", обстреливают авто гуманитарной помощи.

Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Забучье уже является эпицентром гуманитарной катастрофы.

Безотлагательно необходим безопасный зеленый коридор для выхода в Ирпень и дальнейшей эвакуации через Киев для жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Михайловка-Рубежовки, Забучье.

В эти населенные пункты оккупанты не позволяют провозить гуманитарную помощь! Местное население морят голодом и холодом в подвалах, держа их как заложников. Призываем все международное сообщество приложить усилия для спасения мирного населения от гибели", - резюмировал он.

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