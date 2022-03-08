Людей морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи як заручників: міжнароду спільноту закликали зупинити гуманітарну кризу біля Києва

КИЇВ. 8 березня. УНН. В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Закликаємо всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення від загибелі. Про це йдеться у зверненні ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, який поширив діючий мер Олександр Маркушин та Міністерство внутрішніх справ у Facebook, передає УНН.