Людей морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи як заручників: міжнароду спільноту закликали зупинити гуманітарну кризу біля Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Закликаємо всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення від загибелі. Про це йдеться у зверненні ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, який поширив діючий мер Олександр Маркушин та Міністерство внутрішніх справ у Facebook, передає УНН.
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"В Ірпені та в сусідніх містах і селах - гуманітарна катастрофа. Ворзель, Буча, Гостомель, Забуччя та Михайлівка-Рубежівка - війська РФ, не дозволяють місцевим жителям виходити з дому. Час від часу людські будинки обстрілюються окупантами з різних видів зброї. За Ірпінь ведуться бої", - написав Карплюк.
Він зазначив, що війська РФ розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр, медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати. Частину медикаментів та раніше ввезеної гуманітарки захопили окупанти. Меру Ірпеня окупанти погрожували вбивством та вимагали здати Ірпінь. Але Ірпінь не здається.
У усіх вищеперерохованих населених пунктах відсутній мобільний зв’язок, світло, водопостачання. Через пожежі в багатьох мікрорайонах довелося відключити газопостачання.
7 березня в Бучі було підірвано Інститут скловолокна. Випари ацетону та інших хімічних речовин чорним димом піднялися в небо в бік Ірпеня та Михайлівка-Рубежівки.
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"У всьому Приірпінні - трупи у підвалах та на вулицях, окупанти не дозволяють забирати тіла навіть "Червоному хресту", обстрілюють авто гуманітарної допомоги.
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя вже є епіцентром гуманітарної катастрофи.
Невідкладно необхідний безпечний зелений коридор для виходу в Ірпінь і подальшої евакуації через Київ для жителів Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Михайлівка-Рубежівки, Забуччя.
У ці населені пункти окупанти не дозволяють провозити гуманітарну допомогу! Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників. Закликаємо всю міжнародну спільноту докласти зусилля для порятунку мирного населення від загибелі", - резюмував він.
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