ЛЕ: голевой пас Малиновского помог "Генку" победить "Бешикташ"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своего “Генка” на выездной матч третьего тура группового раунда Лиги Европы против “Бешикташа”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Наш футболист сыграл всю встречу и отметился результативным пасом. А сама игра закончилась уверенной победой его команды со счетом 4:2.
После трех туров, имея в активе 6 очков, “Генк” занимает первое место в квартете I.
Примечательно, что в этом сезоне Малиновский провел в составе “Генка” 18 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.