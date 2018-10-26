ЛЄ: гольовий пас Маліновського допоміг "Генку" перемогти "Бешикташ"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі свого “Генка” на виїзний матч третього туру групового раунду Ліги Європи проти “Бешикташу”, інформує УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Наш футболіст відіграв всю зустріч і відзначився результативним пасом. А сама гра закінчилася впевненою перемогою його команди з рахунком 4:2.
Після трьох турів, маючи в активі 6 очок, “Генк” посідає перше місце у квартеті I.
Примітно, що у цьому сезоні Маліновський провів у складі “Генка” 18 матчів, в яких забив вісім м’ячів та віддав сім результативних передач.