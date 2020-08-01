Ляшко: в Украине есть основания для усиления карантина

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35540 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102042 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106939 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134101 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110847 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131684 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104438 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Ляшко: в Украине есть основания для усиления карантина

Ляшко: в Украине есть основания для усиления карантина

Киев  •  УНН

 • 21327 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине есть основания для усиления карантина, но вся страна на карантине сидеть не может, потому введен "адаптивный вариант". Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен "адаптивный карантин", который предусматривает вклад каждой административно-территориальной единицы в структуру заболеваемости на территории нашего государства. Мы понимаем, что постоянно находиться на карантине вся страна не может, потому введен этот "адаптивный карантин", который ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием", - сказал Ляшко.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 августа, в Украине начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны отнесены к следующим зонам: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Списки регионов будут обновлять раз в 7 дней.

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