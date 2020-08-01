Ляшко: в Україні є підстави для посилення карантину

"Є підстави для посилення карантину, тому і запропонований "адаптивний карантин", який передбачає внесок кожної адміністративно-територіальної одиниці у структуру захворюваності на території нашої держави. Ми розуміємо, що постійно перебувати на карантині вся країна не може, тому запроваджений цей "адаптивний карантин", який шукає баланс між економічним впливом і епідемічним впливом", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.