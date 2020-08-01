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19 березня, 18:42 • 46502 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100414 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101316 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116968 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123467 перегляди

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19 березня, 06:32 • 155926 перегляди

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Ляшко: в Україні є підстави для посилення карантину

Ляшко: в Україні є підстави для посилення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні є підстави для посилення карантину, але вся країна на карантині сидіти не може, тому запроваджений "адаптивний варіант". Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Є підстави для посилення карантину, тому і запропонований "адаптивний карантин", який передбачає внесок кожної адміністративно-територіальної одиниці у структуру захворюваності на території нашої держави. Ми розуміємо, що постійно перебувати на карантині вся країна не може, тому запроваджений цей "адаптивний карантин", який шукає баланс між економічним впливом і епідемічним впливом", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.

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